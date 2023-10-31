موعد تقديم النيابة العامة 2024.. تعرف على الخطوات

لم تعلن النيابة العامة حاليًا عن التقدم لوظائف معاونى نيابة حتى يتم تحديد موعد للتقديم من قبل الراغبين للالتحاق بالسلك القضائي ولكن مؤخرًا صدر قبول دفعة تعيينات من قبل مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن فتح موعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 على الموقع الإلكترونى خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023 أو من خلال www.sla.gov.eg سيتم تفعيل الرابط في موعد التسجيل.



وحددت مواعيد سحب الملفات من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، بشارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره 1200 جنيه، من 4 نوفمبر حتى 16 نوفمبر.

ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 نوفمبر حتى 11 يناير، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.



وحددت هيئة قضايا الدولة عدد من المستندات الأوراق والشروط المطلوبة منها:- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد، ألا يزيد عمره عن 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان، أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن، أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة، أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

ونوهت هيئة قضايا الدولة على أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.

حدد مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بألا يقل التقدير عن جيد، وألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.



ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.