الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| رئيس الوزراء يلتقي أهالي شمال سيناء.. وجيش الاحتلال يعلن احتجاز 240 في غزة

ارشيفية
ارشيفية

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم ما بين أخبار سياسية واقتصادية وعالمية وفنية ورياضية، وفى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبارها في نشرة أخبار الظهيرة.

رئيس الوزراء يلتقي بأهالي شمال سيناء.. ويؤكد اهتمام الدولة بتطوير المحافظة

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، والتقى بمشايخ وعواقل القبائل في مقر الكتيبة ١٠١ بالعريش، بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.

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جيش الاحتلال يعلن احتجاز 240 إسرائيليًا فى قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن احتجاز 240 إسرائيليًا في قطاع غزة، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُدمر المركز الثقافى الأرثوذكسى فى تل الهوى

قالت مني عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن القصف الإسرائيلي يتجدد باستمرار على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

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ولى العهد الكويتى يطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

طالب ولي العهد الكويتي، الشيخ مشغل الأحمد جابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

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تقرير: ريال مدريد يستعد للتحرك لضم كيبا نهائيًا

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تستعد للتحرك من أجل شراء كيبا أريزا بالاجا، حارس فريق تشيلسي الإنجليزي

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إزالة تعديات على أراضي دولة بـ35 مليون جنيه في السويس الجديدة

المشاط: مستعدون لتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات الكورية في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري  والمسئول عن أفريقيا، وهيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر  بداية من العام القادم، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، ومناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.

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ليلى عبدالمجيد: "القاهرة الإخبارية" أصبحت صوت مصر بالداخل والخارج

قالت د. ليلى عبدالمجيد إنها سعيدة وفخورة بفريق عمل قناة القاهرة الإخبارية وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وهنأت عبدالمجيد طاقم عمل القناة بالكامل على مرور عام على انطلاقها.

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