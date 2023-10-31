رئيس الوزراء يلتقي بأهالي شمال سيناء.. ويؤكد اهتمام الدولة بتطوير المحافظة

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، والتقى بمشايخ وعواقل القبائل في مقر الكتيبة ١٠١ بالعريش، بحضور قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، وسط لفيف من ممثلي المجتمع المصري من أحزاب وإعلاميين وفنانين ورؤساء نقابات والمراسلين الأجانب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن زيارته تأتي في إطار حرص الدولة على دعم شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها في جميع المجالات.

ورافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته وفد وزاري يضم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، واطلع على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في شمال سيناء، من بينها مشروعات الإسكان والصحة والبنية التحتية والخدمات، كما عددا من المؤسسات التعليمية، وأشاد بجهود القوات المسلحة في تأمين المحافظة وإحباط مخططات الإرهاب.