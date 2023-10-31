الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى عبدالمجيد: "القاهرة الإخبارية" أصبحت صوت مصر بالداخل والخارج

ليلى عبد المجيد
ليلى عبد المجيد

قالت د. ليلى عبدالمجيد إنها سعيدة وفخورة بفريق عمل قناة القاهرة الإخبارية وعلى رأسهم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وهنأت عبدالمجيد طاقم عمل القناة بالكامل على مرور عام على انطلاقها.

وأضافت أن القناة استطاعت خلال عام أن تقدم تغطية حية لكل الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي، ولم يتوقف اعتماد قناة القاهرة الإخبارية على البث التليفزيونى فقط، لكن امتد البث ليشمل المنصات الإلكترونية و"يوتيوب" ومواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعلها تواكب تكنولوجيا العصر مثل قناة البى بي سي والـcnn وغيرها من "القنوات الإخبارية"، لأن هناك جمهورًا كبيرًا أصبح يستقي معلوماته من منصات السوشيال ميديا، ولا بد أن يتم اجتذابه مرة أخرى وإيصال الرسالة له.

وأضافت د. ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن وجود قناة القاهرة الإخبارية كان مطلبًا ضروريًا لمواجهة ادعاءت بعض القنوات الأخرى التي كانت تعتمد على تزييف الحقائق، وأصبحت القناة صوت مصر بالداخل والخارج، وأصبحت تلبى احتياجًا مهمًا للجمهور في الحصول على المعلومة بكل شفافية واحتراف ومهنية.

وتابعت أن تقديم كل الدعم من توفير المراسلين والإمكانيات والرؤية الواضحة سهل للقناة مهمتها بشكل كبير.
ولفتت عبدالمجيد إلى أن القناة تخطت مرحلة الاجتهاد لإثبات الوجود الخبري المهنى، ووصلت لمستوى متقدم بتغطية محترمة للأزمة الراهنة في غزة.

وأشادت بالجهد المبذول من مراسليها لتقديم رؤية متكاملة وواضحة، فالقناة منذ تدشينها رفعت شعار "احترافية.. مهنية.. حياد". 

قناة القاهرة الإخبارية 

وتحتفل قناة "القاهرة الإخبارية" بمرور عام على انطلاقها، حيث استطاعت القناة منذ تدشينها تغطية الشأن الإقليمي والعالمي بالكامل، واستطاعت من خلال منظور مصري بحت أن تخاطب العالم بأسره من خلال شبكة مراسلين ومذيعين محترفين في نقل الأحداث.

وتعد "القاهرة الإخبارية" أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة المتحدة عن تأسيسه، ويضم ثلاث قنوات أخرى، ويرأس القنوات الإخبارية الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى.

ليلى عبد المجيد الدكتورة ليلى عبد المجيد قناة القاهرة الإخبارية مرور عام على قناة القاهرة الإخبارية المراسلين

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