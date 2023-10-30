"المحتل ينقل عنها".. إيناس جوهر لـ"الدستور": "القاهرة الإخبارية" أصبحت كيانًا مهمًا

هنأت الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على قناة القاهرة الإخبارية من مذيعين ومعدين ومراسلين، على مرور عام على انطلاقها وقالت إن القناة أصبحت مصدرا مهما للمعلومات والأخبار.

وقالت جوهر، لـ"الدستور" إن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية منذ عام كان إنجازا جديدا تحقق على أرض الواقع وأكدت أننا كنا بحاجة لهذه القناة في هذا التوقيت خاصة أنها انطلقت وسط زخم من الأحداث حيث شهد العام الذي أطلقت فيه العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية المختلفة.

قناة القاهرة الإخبارية

وأضافت جوهر أن قناة القاهرة الإخبارية كانت على قدر الأحداث التي اندلعت على مدار عام كامل ونجحت نجاحا مبهرا في نقل الصورة بشكل واقعي واتسمت القناة بالحيادية والمهنية والتنوع.

عيد ميلاد القاهرة الإخبارية

وقالت الإذاعية إيناس جوهر إن ما يميز قناة القاهرة الإخبارية هو اختيارها كوادر مخضرمة وشابة صنع توليفة متطورة تمزج بين الخبرة والروح الشبابية ومواكبة التكنولوجيا وهذا شيء مهم جدا في ظل عصر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وتطور آليات نقل الخبر.

وتابعت أن عدد المراسلين الهائل الذي حرصت القناة على ضمه لتغطية كل مكان في العالم جعل المشاهد داخل الحدث أولًا بأول وهو ما يحسب للقائمين على القناة التي طورت من أدواتها بشكل كبير لتكون في مصاف القنوات الإخبارية العالمية.

ولفتت إلى أن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت كيانا مهما للغاية وأبهرت العالم كله بتغطيتها أحداث الحرب على غزة وكان لها الفضل في توجيه أنظار العالم للدور الذي تلعبه مصر نحو القضية الفلسطينية وهو ما جعل القنوات المختلفة، إقليمية ودولية، تتناقل عنها الأحداث بل قام العدو المحتل أيضا بالنقل عنها وهو ما يجعلنا نقول للقائمين عليها “شابوه” فقد أصبحت بالفعل عاصمة الخبر.