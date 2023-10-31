إزالة تعديات على أراضي دولة بـ35 مليون جنيه في السويس الجديدة

أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجديدة بضرورة إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

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تفاصيل أسترداد أراضي الولة بالسويس الجديدة

وعلى مدار يومين، قامت المهندسة أسماء مخلوف بشن حملة مكبرة لتفيذ قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة تجاوزت قيمتها نحو 35.5 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها نحو 29660 ألف متر مربع.

وأكدت مخلوف إصدار قرار بتكليف الحملة بإزالة التعديات على مساحة 10000 ألف متر مربع أراضي دولة، بلغت قيمتها نحو 17.5 مليون جنيه.

واستكملت رئيس الجهاز حملتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ١٩٦٦٠ متر مربع، بينما تقدر قيمتها المالية بنحو 18 مليون جنيه.

وشددت على أنه لا تهاون مع من يتعدي على أراضي الدولة والمتابعة مستمرة وبقوانين تحفظ حقوقها، مؤكدة الاستمرار في دعم المستثمر الجاد من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

حملات إزالة التعديات الميدانية

وأفادت أسماء مخلوف بتكليف كل الجهات المعنية بتنفيذ حملات ميدانية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث يتم تكليف فرق خاصة بتنفيذ هذه الحملات وإزالة المباني أو الهياكل غير القانونية التي تم تشيدها على الأراضي العامة.، بالاضافة إلي ذلك تشديد الرقابة.

والمتابعة على الأراضي العامة لمنع حدوث تعديات جديدة، وذلك من خلال تكثيف دوريات الشرطة والجهات الرقابية المختصة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات وفرض العقوبات المناسبة عليهم.