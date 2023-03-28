أسماء مخلوف: 51%‎‎ نسبة إنجاز مشروع سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة

أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيسة جهاز مدينة السويس الجديدة، على أهمية تطبيق وتنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى للمشروعات المرحلة العاجلة بالمدينة، والتي تتضمن مشروعات إسكان لمحدودي الدخل ومنخفض الدخل والبنية التحتية وتنفيذ شبكات الطرق والصرف الصحي ومحطات الري ومحطات المياه ومحطات معالجة الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.



وقامت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهازتنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهند س مصطفى محمد مصطف مدير عام التشغيل والصيانة، والمهندس باسم كساب مدير إدارة الإسكان والخدمات، بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئاسية لمشروع سكن لكل المصريين، بواقع تنفيذ 86 عمارة سكينة بإجمالي عدد وحدات 2064 وحدة سكنية، وقد تصل بمساحه الوحدة بالمشروع نحو 90 متر مربع، موضحا أنه بلغت نسبة إنجاز تنفيذ المشروع نحو 51‎%.

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كما تابعت المهندسة أسماء مخلوف، منطقة الخدمات بمشروع سكن لكل المصريين والتي تتضمن السوق التجاري ومدارس وحضانات ووحدات إدراية وصيدليات، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين المستفيدين بالوحدات السكينة بمبادرة سكن لكل المصريين، لافتا إلى أن بلغت نسبة إنجاز تنفيذ مشروعات منطقة الخدمات نحو 60 ‎.%‎



وتفقدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة والوفد المرافق لها تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بالمدينة، التي تتضمن تنفيذ شبكة مياه - ومحطة صرف - شبكات للطرق)، حيث بلغت النسب الإجمالية لتنفيذ البنية الأساسية بالمرحلة العاجلة ٢٠٪.



وشددت رئيس الجهاز مدينة السويس الجديدة، على سرعة معدلات التنفيذ؛ طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية، وأيضا ضبط الجودة واتباع كافة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

كما شملت الجولة متابعة مشروع تنفيذ خزان المياه سعة ٨٠٠٠ متر مكعب والمغذي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة ومشروع المرحلة الأولى لنقل المياه المعالجة ثنائيا للمنطقة الصناعية بعتاقة؛ للاستفادة منها في عدة استخدامات منها الصناعة ومنها ري الحزام الأخضر، ويتكون المشروع من محطة رفع وخط طرد قطر ٧٠٠مم وخزان سعة 10000 متر مكعب.

وشملت الجولة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، جميع مراحل أعمال معالجة مياه الصرف الصناعي.