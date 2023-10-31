ولى العهد الكويتى يطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

طالب ولي العهد الكويتي، الشيخ مشغل الأحمد جابر الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

واستنكر الصباح العدوان الإسرائيلي الغاشم، وما يقوم به من انتهاكات وحشية وتهجير.

وقال ولي العهد الكويتي: "نتابع باهتمام ما يجري في غزة من أحداث دامية، ونستنكر الانتهاكات والقصف الإسرائيلي الغاشم".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بناء على طلب دولة الإمارات، للمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

ولاقت المطالب بوقف إطلاق النار رفضًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

الخارجية الفلسطينية: استهداف ما تبقى من مستشفيات غزة تعميق للإبادة الجماعية

وسبق، وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين، خاصة أن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروبًا من القصف.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.

وأدانت الخارجية الفلسطينية الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف محيطها، وبالقرب منها.

كما جددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن عن تعداد الأطفال الفلسطينيين، الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.