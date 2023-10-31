"القاهرة الإخبارية": تجهيز 60 شاحنة مساعدات جديدة لإدخالها إلى غزة

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن آخر التطورات حول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذائية من معبر رفح مرورًا لقطاع غزة.

هناك عشرات الشاحنات من المساعدات أمام منفذ رفح البري

وقال إنه هناك تنسيقًا لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم تجهيز 60 شاحنة مساعدات جديدة لإدخالها إلى قطاع غزة، متابعًا أن هناك عشرات الشاحنات من المساعدات أمام منفذ رفح البري.

وأشار إلى أن هناك اصطفافًا لعشرات الشاحنات من المساعدات بين رفح والشيخ زويد، مؤكدًا تواجد نحو 130 شاحنة مساعدات تنتظر في الطريق المؤدي إلى رفح.

وتابع أن التحالف الوطني المصري يجهز عشرات الشاحنات لدعم قطاع غزة.