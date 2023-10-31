"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُدمر المركز الثقافى الأرثوذكسى فى تل الهوى

قالت مني عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن القصف الإسرائيلي يتجدد باستمرار على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

تدمير المركز الثقافي الأرثوذكسي في تل الهوى

وأكدت أن جيش الاحتلال يستهدف مربعًا سكنيًا في حي النصر بغزة، كما استهدف عددًا من العائلات حاولت النزوح من بيت لاهيا، موضحًا قيام قوات الاحتلال بتدمير المركز الثقافي الأرثوذكسي في تل الهوى، الذي استغرق 14 عامًا على إنشائه، وتم افتتاحه فقط قبل أقل من عام.

وأشارت إلى أن هناك إنذارات من قبل قوات الاحتلال لإخلاء المركز الثقافي الأرثوذكسي من النازحيين المتواجدين فيه، حيث كان يتواجد فيه 40 ألف نازح، وتم إخلاؤه بشكل مباشر.

استهداف محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

وبيّنت استهداف محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث وجّه جيش الاحتلال رسائل عديدة لإخلائه بشكل سريع، متسائلة: "أين تذهب الطواقم بـ14 ألف نازح بجانب المرضى؟".