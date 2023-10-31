اتحاد المصريين بالخارج فرع الإمارات يناقش خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج فرع الإمارات، برئاسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، اجتماعا تنسيقيا أمس الإثنين، لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى فريق العمل الذي تم اختياره من رئيس فرع الاتحاد ليكون معاونا في إدارة العمليه الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

خطة العمل

وناقش الاجتماع خطة العمل ومايجب على كل عضو تنفيذه وشملت الخطه عده محاور

اولا: التركيز على حصر وتعيين المناطق ذات الكثافة العمالية لتكون نقاط التقاء يتم من خلالها الحشد الي مراكز الاقتراع في السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي.

ثانيا: عمل فرق عمل فرعية وتحديد أشخاص بعينها لكل مهمة وأشخاص آخرين للعمل جنبا الي جنب مع هؤلاء تفاديا من حدوث أي عارض قد يمنع أحدٍ أعضاء هذه الفرق من القيام بمهامه المكلف أو تلك التى تسند اليه خلال الفترة المحددة للانتخابات.

ثالثا: اعداد قاعدة بيانات وربط فرق العمل والمنسقين بجروبات على الواتس والانستجرام لتسهيل التواصل ونقل المعلومات .



على قلب رجل واحد

وفي نهاية الاجتماع عقد المشاركين العزم على ان يعمل الجميع على قلب رجل واحد وأن يبذل كل واحد مافي وسعه لتنفيذ مهامه وتيسير السبل لتحقيق أكبر مشاركة والظهور بصورة مشرفة، وحشد أكبر قدر ممكن من الناخبين وإرسال رسائل للداخل والخارج أن المصريين في الخارج خلف القيادة السياسية وأنهم جزء أصيل من كيان الوطن.



ورفع الاجتماع مع التأكيد على أن مجلس ادارة الفرع وفريق العمل والفرق الفرعية في حالة انعقاد دائم، وهناك اجتماعات لاحقة شبه يومية عبر تقديم تقارير بكل جديد وبكل ملاحظات أو أفكار، يمكنها أن تساعد في تطوير العم، وهكذا حتى نهاية الفترة المحددة للانتخاب في الخارج.