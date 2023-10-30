براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 30 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، وبراتب 3000 جنيه، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بسوهاج.

فرص عمل



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، عمال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

طرق التقديم



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في ميدان العروبة، بجوار المطافي، سوهاج، أو الاتصال على 01150231577، والتواصل مع المدير المسئول حسين رجب.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن تعاون مع "مؤسسة طفرة للتنمية "بإطلاق مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، ليستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين"، على أن تتراوح دوراتها التدريبية بين 3 و12 شهرًا، على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

وقال بيان صحفي عن الوزارة، إن هذا التعاون المُشترك يأتي في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكًا رئيسًا في عمليات التنمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وجاء في البيان الصحفي، أنه في إطار رؤية وزارة العمل، وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل، تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح بين "3 و12 شهرا"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي: أعمال المساحة والإنشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد الخدمات الصحية، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الإلكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية.