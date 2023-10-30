وزارة العمل: تشغيل 17.8 ألف شاب.. منهم 509 من ذوى الهمم بسيناء خلال 10 أعوام

أولت وزارة العمل اهتماما كبيرا بتقديم كافة الخدمات الممكنة لأهالي سيناء، وذلك من خلال مديرية العمل هناك، وتماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار وتكثيف الجهود ومشاركة الجميع في تنفيذ خطط التنمية على "أرض الفيروز".

ولعبت مديرية العمل بجنوب سيناء دورًا كبيرًا في التواصل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف، أو بالتواصل المباشر بين صاحب العمل، والشاب أو الفتاة التي تبحث عن وظيفة، حيث إنه حتى عام 2014 تم تشغيل 25 ألفًا و754 شابًا وفتاة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وأنه حسب إحصائيات العام الجاري 2023 وصل عدد المعينين إلى 43 ألفًا و557 شابًا وفتاة، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تشغيل 17 ألفًا و803 من الشباب داخل قطاعات المحافظة.

تعيين 509 من ذوى الهمم

كما تم تشغيل 214 شابًا من ذوي الهمم حتى عام 2014، وفي عام 2023 سجلت المديرية تشغيل 723 شابًا داخل منشآت القطاع الخاص، وهذا يعني أنه من عام 2014 وحتى الآن جرى تعيين 509 من ذوي الهمم، وتنفذ المديرية حاليا خطة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم.

وبشأن إيرادات تصاريح العمالة الأجنبية، وصل عدد الأجانب المشتغلين إلى 1661 أجنبيا في عام 2014، بإيرادات تصاريح عمل بلغت 5 ملايين و273 ألفًا و740 جنيها، أما في عام 2023 فبلغ عدد الأجانب المشتغلين 3155 أجنبيا، بإيرادات تصاريح عمل 19 مليونا و8 آلاف و502 جنيه، بمعدل زيادة 189% فى عدد الأجانب، و360% في إجمالى الإيرادات بما يعظم الدخل القومي، ويسهم في زيادة العملة الصعبة داخل السوق المصرية.

وفي مجال التدريب المهني، بلغ عدد الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب حتى عام 2014، 13 برنامجا تدريبيا استفاد منها 242 متدربًا ومتدربة، وفي عام 2023 بلغ عدد الدورات التدريبية 27 دورة، استفاد منها 357 متدربا، بزيادة قدرت بنسبة 68%.



كما أنه في مجال شئون المرأة وتكافؤ الفرص فى عام 2014 لم تكن هناك أي برامج خاصة بهذا المجال، وفي عام 2023 بلغ عدد البرامج التدريبية المقدمة لأهالي سيناء 6 برامج استفاد منها 150 سيدة، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتنمية المرأة السيناوية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لإحياء دور المرأة في العمل والصناعة.

وعن رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة والتوسع في حصرها وفي قاعدة بياناتها، في عام 2014 كان عدد المسجلين من العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات حسابات هذه الفئة داخل المديرية 500 عامل على "المنظومة"، وجرى دعمها بمبلغ 66 ألفًا و540 جنيهًا من حسابات العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، وفي عام 2023 بلغ عدد المسجلين من تلك الفئة 5276 عاملًا، وجرى صرف 46 مليونًا و26 ألفًا و221 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمال المسجلين، بزيادة بنسبة تقدر بأضعاف مثيلتها فى عام 2014، خاصة أن الدولة المصرية تُولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وأن وزارة العمل تعكف الآن على تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للتوسع في قاعدة البيانات والخدمات.