القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد من القصف المكثف على حدود غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، مشاهد من عمليات القصف المكثف على حدود غزة.

موجة قصف جديدة إزاء ما يشبه القنابل الضوئية

وأظهر الفيديو، موجة قصف جديدة إزاء ما يشبه القنابل الضوئية التي كانت تستخدم في ساعات الليل، وهناك موجات متتالية من القصف حتى هذه اللحظة، وتحليق الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشهد تجدد القصف الإسرائيلي الذي لم ينقطع على القطاع، ولكن بمستويات مختلفة وتوزيع جغرافي مختلف، وهناك محاولة لتوغلات برية محدودة حتى الآن.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري عن أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة.