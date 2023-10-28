السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شئون الأسرى: 1600 معتقل من القدس والضفة الغربية فى سجون الاحتلال

قدورة فارس
قدورة فارس

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى، إن حملة الاعتقالات الانتقامية ما زالت متواصلة على نفس الوتيرة، حيث تم القبض على 1600 معتقل من القدس والضفة الغربية في سجون الاحتلال.

وأضاف فارس، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يعانى حالة من الارتباك التي تعيشها المؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية الإسرائيلية، وليس لديهم يقين من أي شيء.

جيش الاحتلال يريد إيقاع الأذى بالشعب الفلسطينى

ونوّه رئيس هيئة شئون الأسرى بأن جيش الاحتلال يريد إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني، وإنزاف طاقته، ونشر حالة من الرعب والخوف لدى الشعب، لكن الشعب يعيش هذا الاحتلال منذ سنوات طويلة، ولن يؤثر عليه أي شيء.

وتابع: "عقود من الزمن وجيش الاحتلال يمارس نفس ما يفعله، ويريد تحقيق نفس الهدف"، مؤكدًا أن هذا الهدف لم يتحقق في الماضي، ولن يتحقق في الحاضر أو المستقبل.

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