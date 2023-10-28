السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقابة الصحفيين الفلسطينيين: فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفى بغزة

صحفيين فى قطاع غزة
صحفيين فى قطاع غزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفي بغزة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق الصحفيين في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.

قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا فى غزة

وتابعت: الاحتلال قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات المنازل لصحفيين، ضمن سياسة مُمنهجة وبقرار رسمي.

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