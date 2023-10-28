نقابة الصحفيين الفلسطينيين: فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفى بغزة

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفي بغزة، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق الصحفيين في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.

قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا فى غزة

وتابعت: الاحتلال قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات المنازل لصحفيين، ضمن سياسة مُمنهجة وبقرار رسمي.