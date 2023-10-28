السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر: نريد وقف إطلاق النار لاستمرار العملية الإنسانية بغزة

الصليب والهلال الأحمر
الصليب والهلال الأحمر

قال ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: إن فريق الاتحاد يعمل منذ الساعات الأولى داخل فلسطين مع زملائنا وفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، ونتألم مما نسمعه كل يوم وكل ساعة، الأزمة واضح أنها سوف تشتد وتطول للأسف.

نقوم بدورنا فى كل المجالات الطبية والصحية

وأضاف ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: إننا كفرق إنسانية سوف نقوم بدورنا في كل المجالات الطبية والصحية والإغاثية واللوجستية.

وناشد ممثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، العالم، والدبلوماسيين والسياسيين أيضًا، أن يقوموا بدورهم لوقف الحرب والنزاع، والتوصل لوقف إطلاق النار لاستمرار العملية الإنسانية.

وتابع: نحن كمؤسسة نوصل الرسالة لكثير من العواصم في العالم، وسوف نستمر في ذلك، لإيصال صوت الطفل والمرأة وصوت الجريح والمسكين والمنكوب لكل العواصم في العالم.

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