جهاز حدائق اكتوبر: الدفع لأول مرة بالمنافذ المتنقلة لمبادرة كلنا واحد لتخفيض الاسعار

انطلقت اليوم المنافذ المتنقلة لمبادرة،، كلنا واحد،، تحت رعاية القيادة السياسية لتخفيض الأسعار للسلع الأساسية والغذائية بنسبة 25% لاول مرة في مدينة حدائق اكتوبر.

واكد جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفي في بيان له اليوم ان هناك تنسيق مابين إدارة تموين اكتوبر التابعة لمديرية تموين الجيزة ومؤسسة ماجد نصيف للتنمية والمساعدات الاجتماعية المشهورة برقم 7321 بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لطرح السلع الغذائية التي شملت طرح سلعة السكر ب27جنية والأرز ب23 جنيه والزيت 700ملي ب35جنيه و850ملي ب40جنيه والجبنة ربع كيلو ب10جنيه إلي 11جنيه، والسمنة النباتي كيلو،وربع ب80جنيه والتونة مفتتة ب21جنيه.

واكد الجهاز أن المبادرة،، كلنا واحد،، بتخفيض الأسعار تحت رعاية القيادة السياسية وبتوجيهات من مجلس الوزراء وإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية تم البدء بالدفع بسيارة متنقلة إلي منطقة الزهور سيتي،، المنطقة الخامسة ابني بيتك سابقا،، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية باسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق المحلية لمراعاة للبعد الاجتماعي ومحدودي الدخل.

الحكومة اتفقت مع ممثلي التجار والصناع

يذكر أن الحكومة اتفقت مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 %و25 %في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

وشملت المبادرة بطرح سلعة الفول ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، منتجات الدواجن والبيض، والأرز،.

كان شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والسيد/ وانج زى، المدير العام لشركة "cscec" بمصر.

