الأحد 29 أكتوبر 2023
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مصر

وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، والموقف التفصيلي لتنفيذ كل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، وذلك بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، مؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

وفي سياق اخر أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة جديدة بعنوان "تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها"، وذلك من خلال سلسلة "رؤى على طريق التنمية". 
وأشار المركز إلى أن الدولة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد وخاصة الدولارية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع تجارة الترانزيت (قطاع تجارة البضائع العابرة) التي تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة.
جدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة "الترانزيت"، حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانئ مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية، حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة "الترانزيت" في مصر.

المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق جهاز مدينة العلمين الجديدة الموقف التفصيلي لتنفيذ كل مشروع المعدلات الزمنية

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