السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين " والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن منطقة غرب المطار تقع في قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، وجارٍ بها تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى ٢٥ مبنى خدميا بها: مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات، وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من ١٣ الف وحدة سكنية وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين، حيث تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المعدة لتلك المشروعات.

وأشار إلى أن المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولي الإسكان بالجهاز وجهات الإشراف عقدوا عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين " بمنطقتي (أ - ب) بغرب المطار، بجانب المرور الميداني للوقوف على العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتذليلها ومتابعة الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة.

المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وأكد أن مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى أ، ب يضم ٢٤٨٨٨ وحدة ضمن المرحلة الثالثة،  و١٠١٠٤ وحدات ضمن المرحلة الخامسة، موضحًا جهود الجهاز فى تجهيز الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام  والزراعات، وتجهيز  المرحلة الأولى لممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات " سكن كل المصريين " بطول ٥ كم بقطاع أ غرب المطار.

txt

وزير الإسكان: الأحد 5 نوفمبر.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بمدينة قنا الجديدة

txt

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة وموقف المشروعات الجارية

 وشدد رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، على دفع أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها ٦٢٥ ميجا فولت، وكذلك أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية ١٦٠٠ فدان، حيث إن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى وكذا خط سكك حديد الجيزة - الواحات.

وزير الإسكان عاصم الجزار غرب المطار اكتوبر الجديدة محمد عبدالمقصود منطقة زهراء أكتوبر

مواد متعلقة

وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بقنا الجديدة 5 نوفمبر

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" بتنزانيا

الأكثر قراءة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

"السويدى" يعلن تأييده جميع قرارات الرئيس السيسى

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

تفحّم عشرات السيارات.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة