رئيس جهاز حدائق أكتوبر يعلن حل مشكلة قطع المياه

أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه يتم حالياً الانتهاء من حل مشكلة قطع مياه الشرب عن مناطق الزهور سيتي، وابني بيتك 5، وزهرة أكتوبر، وابني بيتك 7، و390 فدان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بزهرة أكتوبر، وسكن مصر، وكومباوند المخابرات، والمناطق المجاورة. يعود سبب هذه المشكلة إلى خفض أحمال الكهرباء وتذبذب الكهرباء التي تغذي محطة المياه بالمنطقة السابعة ابني بيتك، والتي تؤثر سلباً على توفير المياه لتلك المناطق.

وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، في تصريحات له اليوم، أنه قد خاطب شركة الكهرباء للمطالبة بزيادة أحمال الكهرباء حتى يتسنى لمحطة مياه الشرب التي تغذي مناطق ابني بيتك 5 و7، والإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، بتوفير المياه وتشغيلها.

وتابع رئيس الجهاز أن فريق الصيانة متواجد منذ الساعات الأولى من فجر اليوم في محطة مياه الشرب في المنطقة السابعة ابني بيتك للعمل على حل المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتم الانتهاء من حل المشكلة وتوفير المياه لسكان المناطق المتضررة من قطع المياه عنهم.

وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر أن قطع المياه عن سكان حدائق أكتوبر هو خارج عن إرادته، والدليل على ذلك هو عدم وجود أي انفجارات أو كسور في المواسير الرئيسية التي تقوم بضخ المياه، وأن قطع المياه يعود إلى سبب خارج عن إرادة الجهاز وهو انقطاع التيار الكهربائي.

وقال رئيس الجهاز حدائق أكتوبر إنه تم حل مشكلة المياه نهائياً لمناطق "ابني بيتك" الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومشروع 247 و 266، ومناطق دهشور و1185 عمارة، والكمبوندات في حدائق أكتوبر.