الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وكيفية علاجها

التهاب الجيوب الأنفية
التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية، حالة تصيب الجيوب الأنفية التي تقع في الجمجمة وتحيط بالأنف، يحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما يتعرض نسيج الجيوب الأنفية للالتهاب بسبب تجمع السوائل والمخاط والجراثيم فيها، مما يؤدي إلى احتقان وتورم وألم في المنطقة المصابة.

 أعراض التهاب الجيوب الأنفية 2023

صداع شديد: يمكن أن يكون صداع التهاب الجيوب الأنفية شديدًا ومؤلمًا.

احتقان الأنف: يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى احتقان الأنف وصعوبة التنفس.

سيلان الأنف: قد يحدث تسريب للمخاط من الأنف.

تغير في حاسة الشم والذوق: قد يؤثر التهاب الجيوب الأنفية على حاسة الشم والذوق.

التهاب الحلق: قد يحدث التهاب في الحلق بسبب تدفق المخاط إلى الخلف من الأنف.

سخونة: قد يصاحب التهاب الجيوب الأنفية ارتفاع في درجة الحرارة.

أسباب محتملة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

عدوى فيروسية: يمكن أن تتسبب العدوى الفيروسية المشتركة، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، في التهاب الجيوب الأنفية.

عدوى بكتيرية: قد يحدث التهاب الجيوب الأنفية نتيجة للعدوى البكتيرية، حيث تنمو البكتيريا في الجيوب الأنفية وتسبب التهابًا.

أفضل طرق التغلب على صداع الجيوب الأنفية وكيفية الحد منها

التحسس: قد يكون التهاب الجيوب الأنفية نتيجة لتحسس الجهاز التنفسي لمثبطات مناعة محددة، مثل حساسية الغبار أو حساسية الحيوانات.

تشوهات التجاويف الأنفية: قد يكون هناك تشوهات في التجاويف الأنفية تزيد من احتمالية حدوث التهاب الجيوب الأنفية، مثل تضيق التجاويف أو انحراف الحاجز الأنفي.

تغيرات في ضغط الجو: يمكن أن تؤدي تغيرات في ضغط الجو، مثل رحلات الطيران أو غطس الماء، إلى اضطراب في تهوية الجيوب الأنفية وتسبب التهابًا.

طرق لعلاج التهاب الجيوب الأنفية 2023

العلاج الدوائي:

   - مضادات الهستامين: تستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المرتبط بالحساسية.

   - مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs): يمكن استخدامها لتخفيف الألم والتورم.

   - مضادات الاحتقان: تستخدم لتقليل الاحتقان وتحسين التهوية في الجيوب الأنفية.

   - المضادات الحيوية: يُمكن وصفها في حالة التهاب الجيوب الأنفية البكتيرية المزمنة.

العلاج بالمنزل:

   - استخدام الماء المالح: يمكن استخدام حل ماء مالح لغسل الأنف وتخفيف الاحتقان.

   - التدفئة: يمكن استخدام الماء الساخن أو المرطبات للمساعدة في تخفيف الأعراض وترطيب الجيوب الأنفية.

   - تناول السوائل بكثرة: يساعد شرب السوائل على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وتسهيل تصريف المخاط.

 إجراءات طبية:

   - غسيل الجيوب الأنفية: يمكن أن يتم غسيل الجيوب الأنفية بشكل مباشر باستخدام محلول ملحي خاص أو بواسطة جهاز غسيل الأنف.

   - تصريف جراحي: في حالات التهاب الجيوب الأنفية المزمنة والمتكررة، قد يتم اقتراح إجراء جراحي لتصريف سوائل الجيوب وإزالة التجاعيد أو التشوهات.

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