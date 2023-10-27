يعاني الكثير من صداع الجيوب الأنفية خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تؤدي إلى تهيج والتهابات الجيوب الأنفية.

تعد مشاكل الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة التي تصيب العديد، فهي عبارة عن مساحات مملوءة بالهواء داخل الجبين، وعظام الوجنتين، وخلف جسر الأنف، وعندما تلتهب فإنها تنتفخ وتنتج المزيد من المخاط ويمكن أن تنسد القنوات التي تصرفها ويسبب تراكم الضغط في الجيوب الأنفية ألمًا في الرأس، ويسمى صداع الجيوب الأنفية.

تزامنًا مع حلول فصل الشتاء الذي هو بمثابة مشكلة كبير لدى أصحاب مرض الجيوب الأنفية، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية لمعرفة طرق الحد من أعراض التهاب الجيوب الانفية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

أفضل طرق التغلب على صداع الجيوب الأنفية وكيفية الحد منها

1 - وضع كمادات دافئة على منطقة الجيوب الأنفية.

2 - زيادة شرب السوائل.

3 - استخدام جهاز ترطيب الهواء.

4 - استخدام بخاخ المحلول الملحي للأنف.

5 - رفع الرأس أعلى من مستوى الجسم عند النوم.

6 - استخدام مزيلات الاحتقان بعد استشارة الطبيب.

أفضل طرق التغلب على صداع الجيوب الأنفية وكيفية الحد منها

أعراض الجيوب الأنفية

1 - سيلان الأنف.

2 - الشعور بامتلاء الأذنين، وهي من أعراض الجيوب الأنفية على الأذن.

3 - ارتفاع درجة حرارة الجسم.

4 - تورم في الوجه.

5 - زيادة الألم عند الميل إلى الأمام.

6 - وجود إفرازات أنفية خضراء أو صفراء.

7 - ألم في الفك العلوي.

الحد من أعراض التهاب الجيوب الانفية

1 - تجنب المواد المسببة للحساسية.

2 - المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وخاصةً التمارين الهوائية.

3 - اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز صحة الجهاز المناعي للوقاية من العدوى.

4 - وقاية الجسم من التعرض لتيارات الهواء المختلفه في درجات الحرارة.

5 - ارتداء ملابس واقية لمنطقة الرأس، خاصة في فصل الربيع، أو تواجد أتربة ورياح، وغيرها من مسببات أعراض الجيوب الأنفية الدوخة.