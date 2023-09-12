الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نصائح "الصحة" لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قدمت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح لحماية المواطنين من التقلبات الجوية، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية، وذلك فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ونصحت الوزارة بضرورة غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وتناول كمية كافية من المياه يوميًا، بالإضافة إلى وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تجنب مسببات تهيج الأنف، مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة.

نصائح للحماية من المضاعفات الصحية

بدوره، قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية لمرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق تنفس، أو مشكلات في الشعب الهوائية.

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ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بضرورة:

  • تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.
  • ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.
  • الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
  • تناول كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.
  • الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.
  • تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

أعراض مرضية أو تنفسية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أنه في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، يجب استشارة الطبيب المختص.

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فى سياق آخر، كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد كرّمَ أفراد البعثة الطبية للحج لعام «2023مـ- 1444هـ» وذلك تقديراً لمجهوداتهم وخدماتهم المقدمة للحجاج المصريين، خلال أداء مناسكهم بالأراضي المقدسة.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لكافة أعضاء البعثة، مشيداً بمجهوداتهم خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لتأمين الحجاج، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم طوال فترة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير أن المجهود الذي قدمته البعثة هذا العام هو عمل متميز وناجح ونموذج يحتذى به، لافتاً إلى إشادة وزير الصحة السعودي بما قدمته البعثة المصرية خلال موسم الحج هذا العام.

 

الصحة التقلبات الجوية الجيوب الانفية حساسية الصدر ضيق تنفس

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