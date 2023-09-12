أمجد الحداد يوجه نصائح مهمة لمرضى الحساسية لتجنب أثار الإعصار "دانيال"

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لـ مرضى حساسية الصدر والأنف والعين ولكبار السن، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد نتيجة الإعصار دانيال، بضرورة عدم الخروج من المنزل لمدة يومين إلا للحاجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في حال الخروج يجب ارتداء الكمامة لأنها تعمل حاجزًا لدخول التراب في الأنف والحاجز التنفسي، وكذلك ارتداء نظارة وكاب، أواستخدام مناديل مبللة بدلًا من الكمامة.

التحذير من تشغيل المكيف في هذه الأجواء

كما طالبهم بضرورة استخدام بخباخة محلول الملح لغسل الأنف وأخذ مضادات الهيستامين، لعدم الدخول في موجة عطس أوزكام، محذرًا من تشغيل التكييفات لأنها تعد أكبر مدخل للأتربة ونصحهم بضورة تظيفها باستمرار وتنظيف الفلتر، كما حث على شرب سوائل كثيرة.

وأكد أنه في حالة شعور المريض بأي أزمة فيجب التوجه لأقرب مستشفى لأخذ جلسة أكسجين.