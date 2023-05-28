الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تاج الدين" يحذر من الخروج فى العاصفة الترابية ويوضح خطورتها على مرضى الحساسية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن العاصفة الترابية تشكل خطورة  على من يعانون من حساسية أو انسداد شعبي رئوي، أو أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الخطورة تكمن في أن الأتربة تحمل جراثيم، ونصح من يعانون من حساسية صدر أن ينتظموا في استخدام الأدوية والبخاخات التي تقلل الشعور بضيق الشعب الهوائية، 

ونصح المواطنين بأنه إذا لم يكن هناك سبب خطير للخروج من البيت لا تخرج، أما إذا كان هناك ضرورة للخروج فيجب ارتداء كمامة، أو تغطية الفم والأنف بمنديل قماش مبلل، لتقليل كمية التراب التي تدخل للجهاز التنفسي.

كانت هيئة الأرصاد، توقعت بنشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، ومتوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد.

العاصفة الترابية تاج الدين الأرصاد الصحة مرضى الحساسية

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