منخفض خماسينى وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم.

الظواهر الجوية

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم، إن البلاد تتعرض لحالة جوية مضطربة ولكنها سريعة تستمر اليوم بسبب منخفض خماسيني يمر من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية من الجمهورية ويغادر مصر مع نهاية اليوم من تجاه محافظة البحر الأحمر.

وأكد أن المنخفض الخماسيني يصاحبة منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب على السواحل الشمالية والوجه البحري وحتى القاهرة الكبرى، ليشهد غدًا استقرارًا في الأحوال الجوية مرة أخري.

سقوط الأمطار

وأضاف أن هناك فرصًا لتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد حتى نهاية اليوم، وهي عبارة عن أقصى شدة على السواحل الشمالية وكلما تقدمنا للداخل تقل شدتها بدءًا من الوجه البحري مرورًا بالقاهرة الكبري وشمال الصعيد.

واختتم أن الأمطار خفيفة في بعض الأحيان، ولكن قد تكون رعدية في بعض الأحيان مصحوبة بهبات رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سرعة الرياح القوية والتي تصل لحد العاصفة على محافظات شمال الصعيد من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وحتى قنا، مما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والسريعة بشكل كبير، محذرًا قائدي المركبات من السير.