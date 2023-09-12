الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاصفة دانيال.. انخفاض فى درجات الحرارة بالبحر الأحمر و"الغردقة" آمنة

انخفاض في درجات الحرارة
انخفاض في درجات الحرارة

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس وهدوءًا في حركة الرياح على معظم الأنحاء بالمحافظة، فيما شهدت مدينة الغردقة منذ صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن الأيام السابقة.

وكشف مصدر خاص بغرفة عمليات البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن المحافظة لم تشهد أي اضطرابات في أي من مدنها من الزعفرانة شمالًا حتى حلايب جنوبًا، مؤكدًا أن هناك حالة تأهب تحسبًا من العاصفة، رغم عدم وجود أي تحذيرات للمحافظة من الجهات المختصة بدخول العاصفة دانيال إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر خارج نطاق الخرائط التي وصفت حركة العاصفة.

وأضاف أن حركة الملاحة البحرية بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تشهد استقرارًا في جميع أرصفة موانئها، مؤكدًا أن حركة الصادرات والواردات تسير بشكل طبيعي على كل الأنحاء بالموانئ.

"الأرصاد": العاصفة دانيال فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

وأضافت الأرصاد، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وقالت هيئة الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بفعل العاصفة دانيال، وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفضت الرؤية الأفقية الآن، مؤكدة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها أقل حدة على مصر.

محافظة البحر الاحم الغردقة حالة الطقس العاصفة دانيال الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مواد متعلقة

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-9-2023

آخرهم العاصفة دانيال.. كيف دعمت مصر ليبيا في أزماتها؟

تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. التحريات تفجر مفاجأة فى ذبح فتاة بورسعيد: المتهم شقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية