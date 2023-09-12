العاصفة دانيال.. انخفاض فى درجات الحرارة بالبحر الأحمر و"الغردقة" آمنة

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، استقرارًا كبيرًا في حالة الطقس وهدوءًا في حركة الرياح على معظم الأنحاء بالمحافظة، فيما شهدت مدينة الغردقة منذ صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن الأيام السابقة.

وكشف مصدر خاص بغرفة عمليات البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن المحافظة لم تشهد أي اضطرابات في أي من مدنها من الزعفرانة شمالًا حتى حلايب جنوبًا، مؤكدًا أن هناك حالة تأهب تحسبًا من العاصفة، رغم عدم وجود أي تحذيرات للمحافظة من الجهات المختصة بدخول العاصفة دانيال إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر خارج نطاق الخرائط التي وصفت حركة العاصفة.

وأضاف أن حركة الملاحة البحرية بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تشهد استقرارًا في جميع أرصفة موانئها، مؤكدًا أن حركة الصادرات والواردات تسير بشكل طبيعي على كل الأنحاء بالموانئ.

"الأرصاد": العاصفة دانيال فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

وأضافت الأرصاد، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وقالت هيئة الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بفعل العاصفة دانيال، وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفضت الرؤية الأفقية الآن، مؤكدة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها أقل حدة على مصر.