محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المهندس محمد يونس رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، بمكتبه بالديوان العام، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على ترحيبه بكل أوجه التعاون مع شركة «النصر للملاحات»، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للإنتاج والتصدير، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل شركة النصر للملاحات ببورسعيد، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للشركة داخل محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة شركة النصر الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر، والذي يأتي ضمن الطفرة الكبيرة التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.

"النصر للملاحات" هي الشركة المسئولة عن جبال الملح بمدينة بورفؤاد

جدير بالذكر أن "النصر للملاحات" تعد الشركة المسئولة عن جبال الملح بمدينة بورفؤاد، والتي أصبحت ملتقى سياحيًا شبيهًا لجبال الجليد، والتي تقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وتشبه جلسات العلاج الطبيعي، وبعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا وتعد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويقًا مختلفًا للطبيعة.

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات داخل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات العمل داخل إدارات الديوان العام، وبحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لجهود الإدارة في إنجاز عدد من الموضوعات، لافتًا إلى أهمية دور «إدارة شئون البيئة» في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وإعداد الدراسات عن الوضع البيئي بالمحافظة، وصياغة الخطة اللازمة لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود في الملفات التي تشرف عليها الإدارة، تماشيًا مع التطور الإداري الذي تشهده محافظة بورسعيد على كل الأصعدة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث