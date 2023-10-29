الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، ومباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي العاصمة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

- مباراة صن داونز ضد الأهلي في الدوري الإفريقي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في الدوري الإفريقي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد إيفرتون: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد فولهام: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة أستون فيلا ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة ريال بيتيس ضد أوساسونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة رايو فاليكانو ضد ريال سوسييداد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3       

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3   

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة كالياري ضد فروسينوني: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة مونزا ضد أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة إنتر ميلان ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1 

- مباراة نابولي ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

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إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام نوتنجهام فورست بالدورى الإنجليزى

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ستاد بريست ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ليل ضد موناكو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ميتز ضد لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة مونبلييه ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 3

- مباراة رين ضد ستراسبورج: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة مارسيليا ضد ليون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 والقنوات الناقلة

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