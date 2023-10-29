الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

