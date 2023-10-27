متى نشعر بتراجع درجات الحرارة؟.. "الدستور" يجيب

يبدأ فصل الشتاء، رسميًا في 22 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 20 مارس 2024، علمًا بأنّ آخر أيام فصل الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل، لكن يتساءل الكثيرون: متى تبدأ درجات الحرارة في التراجع ومتى يبدأ الشعور بالبرد؟.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يزيد انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى نصل إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، لتسود أجواء باردة وممطرة معظم أيام الشتاء.

الانقلاب الشتوي

حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببين رئيسين، هما سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حدًا أقصى عن العمودي على سطح الأرض، فالأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية، نظرًا إلى أن الأشعة المائلة تخترق مسافة أطول في الجو، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من الانعكاسات على السحب والامتصاص بفعل العوالق الجوية وغازات الجو، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر، ما يقلل شدتها.

طول الليل وقصر النهار، فالنهار القصير يعني وجود فرصة أقل لاكتساب الطاقة حرارية من الشمس والليل، يعني وقتًا أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجي على إشعاع الأرض.

درجات الحرارة

وقد عاودت درجات الحرارة الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، خلال ساعات النهار، وخاصة في فترة الظهيرة، فيما تبدأ درجات الحرارة في التراجع، خلال ساعات الليل، وبعد غروب الشمس، لتصل ذروتها في الساعات القليلة التي تسبق ساعات الفجر.

الشتاء

ومن وجهة النظر المناخية يأتي الشتاء في أبرد فترة من السنة، في النصف الشمالي يناسب هذا الفصل كل من ديسمبر، يناير وفبراير.

فمثلًا في فرنسا يكون يناير أبرد شهر في السنة، ثم يتبعه فبراير ثاني الشهور برودة، وذلك حسب المناطق (في حالة ليون) أو شهر فبراير كـ(حالة باريس)، في النصف الجنوبي يكون الشتاء المناخي في شهور يونيو، يوليو وأغسطس.