بطلة من دمياط تحصد 9 ميداليات في البطولة العربية والإفريقية

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط، ما زالت تتوالى وذلك بحصول اللاعبة ميرنا الطنطاوي على عدد 9 ميداليات فضية في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وأضاف الشاذلي في تصريحات له، أنه مع انطلاق فعاليات اليوم الثالث للبطولة استطاعت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال بدمياط مرحلة الصفوة وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر، الحصول على عدد ٩ ميداليات فضية كالتالي فضية الخطف وفضية الكلين والنطر وفضية المجموع بالبطولة العربية للناشئين مرحلة ٢٠ سنة فئة وزن ٥٥ كجم، ذهبية الخطف وذهبية الكلين والنطر وذهبية المجموع بالبطولة العربية للكبار، وفضية الخطف وفضية الكلين والنطر وفضية المجموع من البطولة الإفريقية فئة وزن 55 كجم في البطولات العربية والإفريقية والأندية الإفريقية التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023.

وبهذا الإنجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط مرحلة الصفوة عدد 18 ميدالية متنوعة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.