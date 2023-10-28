السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "عليا العدل": البرنامج الانتخابى لـ"فريد زهران" يعبر عن الأمانى والمطالب التى نحلم بها

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إنه يؤيد المرشح الرئاسي فريد زهران، لتعبير البرنامج الانتخابي له عن الأماني والمطالب التي نحلم بها، والتي منها منظومة تعليم محترمة يتساوى فيها ابن حارث العقار وابن بائع الخضار مع ابن الطبيب والمستشار.


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمحافظة الإسكندرية، قائلًا: "منظومة تعليم يتساوى فيها المدرس الذي يقوم بالتدريس في المدارس الخاصة والإنترناشونال مع المدارس الحكومية التي درسنا فيها".

 

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مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران غدا بالإسكندرية

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المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل وفدًا من السفارة الفرنسية

وتابع: وكذلك منظومة صحة تشتمل على تأمين صحي لجميع أبناء الوطن، وألا يكون غلبان أمام أبواب المستشفيات، ليرد عليه زهران قائلًا: "مفيش غلبان هيموت أمام مستشفى إلا إذا شاء الله وأنا كسبت الانتخابات".

وواصل: سيكون هناك انخفاض الأسعار وتوفير الدعم للمواطن معدوم الدخل، وفرض رقابة للضرب بيد من حديد على جشع التجار.

الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي

وكانت قد كشفت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي فى المحور الاقتصادي والذى يدور حول إقامة دولة اقتصادها على أساس إتاحة المجال للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الدولة له بالمنافسة، وتلتزم الدولة بالتخارج من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية ولا الاستراتيجية، وتهتم بإتاحة فرص العمل اللائق.

وقال إنه يسعي أن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادي يقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.

فريد شوقي حزب العدل المرشح الرئاسي فريد زهران البرنامج الإنتخابي المؤتمر الصحفي

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