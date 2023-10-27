الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران غدا بالإسكندرية

فريد زهران
فريد زهران

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الحملة أن اللقاء الجماهيري سيكون غدا السبت الموافق 28 أكتوبر، الساعة 3 عصرا، بمحافظة الإسكندرية للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.

وتعكف حملة زهران في الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجه الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدًا لإعلانه بشكل مفصل.

مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران غدا بالإسكندرية

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السبت.. مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالإسكندرية

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قبول التنازل في طعن طلب استبعاد فريد زهران من المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تتوالى جولات زهران، حيث يتبع زيارة الاسكندرية، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط يوم 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.

يذكر أن أولى جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، انطلقت من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

الحملة الرسمية فريد زهران حزب المصري الديمقراطي الإسكندرية حملة زهران

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