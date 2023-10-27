أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الحملة أن اللقاء الجماهيري سيكون غدا السبت الموافق 28 أكتوبر، الساعة 3 عصرا، بمحافظة الإسكندرية للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.

وتعكف حملة زهران في الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجه الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدًا لإعلانه بشكل مفصل.

مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران غدا بالإسكندرية

ومن المقرر أن تتوالى جولات زهران، حيث يتبع زيارة الاسكندرية، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط يوم 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.

يذكر أن أولى جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، انطلقت من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.