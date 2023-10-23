الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قبول التنازل في طعن طلب استبعاد فريد زهران من المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

فريد زهران
فريد زهران

أصدرت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بيانًا بشأن الطعن المقدم بطلب استبعاد مرشحهم من قوائم انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الحملة: "نود الإفادة بأن الطاعن حضر بجلسة اليوم 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه، لهذا قررت المحكمة "قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه".

تقدم بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية

وتابع بيان الحملة: على الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضى مصون مقدس ومكفول للكافة، إلا أنه يتعين الإشارة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتمًا للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها– على سبيل المثال– خلوه من أى دليل، لا سيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلًا عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى مثل هذه الطعون.

أخيرًا فإن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم على التعددية، وحرية التعبير والفكر والرأى.           

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