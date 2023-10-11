فريد زهران يعقد أول مؤتمراته الجماهيرية فى مسقط رأسه بالمنوفية السبت

قالت منى شماخ، أمين لجنة الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطي، إن حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ستعقد اجتماعا في الخامسة مساء اليوم في مقر الحزب لمناقشة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الجماهيري الأول في سلسلة مؤتمرات مقرر عقدها لدعم مرشحها.

وأضافت شماخ في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن المؤتمر الجماهيري الأول للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران من المقرر أن يعقد السبت المقبل بمدينة سرس الليان، محافظة المنوفية، مسقط رأس فريد زهران.

تقدم زهران بأوراق ترشحة بتزكية ٣٠ نائبا من مجلس النواب

وكان قد استكمل المرشح الرئاسي فريد زهران الكشف الطبي صباح الأحد الماضي، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بأوراق ترشحة في ذات اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بتزكية ٣٠ نائبا من مجلس النواب.

واختار فريد زهران "الشمس" رمزا له في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كانت قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ، امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان للحزب أنه حضر الاجتماع- في واقعة غير مسبوقة- ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات، وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.

وعقد فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية

اليوم آخر موعد للكشف الطبي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، الذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر الماضي ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.