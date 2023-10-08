الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف حلمي مديرا لحملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

فريد زهران
فريد زهران

أقر المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران، المرشح لرئاسة الجمهورية في اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، منسقا للمكتب التنفيذي ومديرا للحملة، وعبد العزيز الشناوي، مقررا للمكتب التنفيذي ونائبا لمدير الحملة.

كما أقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وهما: النائبة أميرة صابر، والدكتور معتز الشناوي.

كما اختارت حملة المرشح فريد زهران كلًا من الدكتور أحمد علاء فايد، وخالد داود متحدثين إعلاميين.

وفي وقت سابق اختارت الحملة الدكتور محمد سالم مساعدًا للمرشح الرئاسي فريد زهران للشؤون السياسية.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بأوراق ترشحه اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختار فريد زهران الشمس رمزا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان قد استكمل المرشح الرئاسي فريد زهران الكشف الطبي صباح اليوم الأحد، فى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الهيئة الوطنية للانتخابات مستشفى العاصمة الإدارية الكشف الطبى مجلس النواب

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