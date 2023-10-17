الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل وفدًا من السفارة الفرنسية

حملة فريد زهران
حملة فريد زهران

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من  قيادات الحزب وفدًا من السفارة الفرنسية؛ لمناقشة الأوضاع السياسية في مصر وتطورات المشهد الداخلي، بالإضافة إلى تطورات المشهد في غزة.

وأعرب زهران وقيادات الحزب عن استيائهم الشديد من الموقف الفرنسي والأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني، والذي يمكن وصفه بالمتخاذل إزاء ما يتعرض له من انتهاكات إنسانية واعتداءات مستمرة على مدار الأيام العشر الماضية والتي لم تكتفِ بقصف المدنيين واغتيالهم بل وقصف محطات المياه والكهرباء والمستشفيات، ما أدى لأوضاع إنسانية كارثية دون أي تدخل منصف من المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأولوية على أي نقاشات أخرى، فضلًا عن تأكيده أن الفلسطينيين قدموا كل التنازلات الممكنة خلال الـ٣٠ عامًا الماضية مقابل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، والعيش المشترك، إلا أن الإسرائيليين يضربون بكل الاتفاقات عرض الحائط بما فيها الاتفاقات التي ألزمت بها إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي.

حضر اللقاء من الجانب الفرنسي: الوزير المستشار، رافاييل مارتن دى لاجارد، والمستشارة السياسية كامي تيبو وحضر من قيادات الحزب الدكتور فريدي البياضي، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب، محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب، محمد هلال وعبدالراضي الزناتي ومحمد أبوالنجا، أعضاء الهيئة العليا بالحزب.

 

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سياسي ومفكر اشتراكي.. من هو المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران؟

 
 

فريد زهران 
فريد زهران 
فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قيادات الحزب السفارة الفرنسية الأوضاع السياسية تطورات المشهد الداخلي

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