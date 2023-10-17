سياسي ومفكر اشتراكي.. من هو المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران؟

أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات السبت الماضي، عن غلق باب التقدم أمام المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية 4 مرشحين على رأسهم السيد عبد الفتاح السيسي.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة 2024 .

“الدستور” يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران..

من هو المرشح الرئاسي فريد زهران؟



- سياسي ومفكر اشتراكي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

- ولد فى القاهرة عام 1955

- حصل على البكالوريوس فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1977

- شارك فى تأسيس الحركة الطلابية الديمقراطية عام 1974 وقاد العديد من المظاهرات والاحتياجات الطلابية ضد نظام الرئيس السابق محمد أنور السادات.

- بدأ نشاطة السياسي منذ فترة الدراسة الجامعية فى السبعينات ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي فى مصر منذ ١٩٧٤ وحتى الآن.

- فى عام 1984 شارك فى تأسيس حزب العمال الاشتراكي المصري، وأصبح رئيسا للحزب عام 2013.

- يعتبر فريد زهران كاتبا متميزا حيث أثرت أفكاره واراؤه في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية.

- ساهم بالكتابة فى عدد من الصحف المصرية والعربية علي مدى 20 عاما دفاعا عن الديمقراطية والعدل الاجتماعي.

- عضو مؤسس وعضو الهيئة التنسيقية للجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني من 2000 إلى 2004.



فريد زهران يُعلن محاور برنامجه الانتخابي



وتتمثل ملامح برنامجة الانتخابي فى ١٠ محاور أساسية وهى:

- إجراء إصلاحات دستورية تضمن حقوق المواطنين وسيادة القانون والتوازن بين السلطات.

- إعادة هيكلة الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير والحد من الفقر والبطالة.

- تطوير التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- تعزيز دور المجتمع المدني والاحزاب السياسية ووسائل الإعلام فى تشكيل الرأي العام فى صنع القرار.

- حماية حقوق المرأة والاقليات وذوى الإعاقة وضمان مساواتهم أمام القانون.

- إصلاح منظومة الأمن والعدالة لضمان حفظ الأمن والنظام وحقوق الإنسان.

- إعادة بناء علاقات مصر مع دول المنطقة والعالم علل أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

- دعم دولة فلسطين وحق شعبها فى إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧.

- تشجيع التفوق والإبداع فى كافة المجالات وابراز هوية مصر التاريخية والثقافية.