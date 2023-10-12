المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى

استقبل اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ومرافقيه.

تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومستقبل هذه العلاقات، كما ناقش اللقاء الانتخابات الرئاسية الحالية وتطوراتها، والأزمة الاقتصادية الحالية في مصر وسبل الخروج منها، والتعاون المنتظر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا وليس فقط القروض والمنح.

كما ناقشت المرشح وقيادة الحملة مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في غزة، واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

حضر اللقاء النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم، مساعد المرشح للشئون السياسية، ومريم عادل، أمين الشئون السياسية بالحزب.