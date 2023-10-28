مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران فى الإسكندرية

يعقد المرشح الرئاسي لرئاسة الجمهورية فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرا جماهيريا اليوم السبت بمحافظة الإسكندرية، ويعد هذا المؤتمر الثانى للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وكان قد عقد فريد زهران أول مؤتمراته الجماهرية الأول لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

الرؤية العامة للبرنامج الانتخابى

وكشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابي فى المحور الاقتصادي لزهران والذى يدور حول إقامة دولة اقتصادها على أساس إتاحة المجال للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الدولة له بالمنافسة، وتلتزم الدولة بالتخارج من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية ولا الاستراتيجية، وتهتم بإتاحة فرص العمل اللائقة.

وقال زهران إنه يسعي أن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادي قائم على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، كأولوية في السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعي بالتوسع الأفقي والرأسي ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادي للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.

زيادة الإيرادات الضريبية

كما يسعي لزيادة إيراداتها الضريبية ليست على طريق الجباية بالرسوم أو الضرائب غير المباشرة، وإنما تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بشكل هادئ وجاذب، ويستهدف في المقابل زيادة الضرائب على الثروات والدخول والأرباح للأعلى دخلًا. دولة تسعى لوحدة موازنتها وضبط إنفاقها العام وضمان الرقابة البرلمانية والمحاسبية عليه، وتدير قروضها المحلية والأجنبية عبر توجيهها في القطاعات والمشروعات المدروسة والمنتجة وليست التشييدية غير المنتجة.

وأضاف "زهران" أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته، دولة مستقرة وآمنة من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطًا بعدالة توزيعها.