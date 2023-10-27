مؤتمر لـ«فريد زهران».. واجتماعات لحملة حازم عمر ويمامة يناقش آليات تمويل الحملة الانتخابية

تواصل حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ تحركاتها فى مختلف محافظات الجمهورية، بداية من حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إلى جانب حملات كل من حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى»، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، استعدادًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية بشكل رسمى يوم ٩ نوفمبر المقبل، طبقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة لقاءات مع المواطنين للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى جميع لجان «الوفد» بمحافظات الجمهورية، إلى جانب عقد اجتماعات موسعة مع جميع تشكيلات الحزب ومنسقى الحملة فى المحافظات بشكل مستمر.

وعقد «يمامة» اجتماعًا مع قيادات «الوفد» وأعضاء حملته الانتخابية؛ لمناقشة آليات تمويل الحملة، وتم الاتفاق على جمع تبرعات من قيادات الحزب من رجال الأعمال بمختلف المحافظات، مع تولى كل محافظة الإنفاق على الدعاية الانتخابية التى ستنفذها، وفق مصدر فى «الوفد».

واستكملت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر اجتماعاتها بنواب حزب «الشعب الجمهورى» وأمناء المحافظات وأمناء التنظيم، إلى جانب منسقيها فى المحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب فى القاهرة الجديدة.

وقد بدأت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر اجتماعاتها، الإثنين والثلاثاء الماضيين، مع مسئولى محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، والغربية وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، والفيوم والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح.

ويعقد المرشح الرئاسى فريد زهران مؤتمرًا جماهيريًا فى محافظة الإسكندرية، اليوم، ويعد المؤتمر الثانى للمرشح الرئاسى، بعدما عقد مؤتمره الجماهيرى الأول لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة فى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان، بمحافظة المنوفية.

وكشفت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران عن الرؤية العامة والقيم والمبادئ للبرنامج الانتخابى فى المحور الاقتصادى، الذى يدور حول: إقامة نظام اقتصادى على أساس إتاحة المجال للقطاع الخاص، وعدم مزاحمة الدولة له بالمنافسة، وتلتزم الدولة بالتخارج من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية ولا الاستراتيجية، مع إتاحة فرص العمل اللائقة.

وقال «زهران» إنه يسعى لأن تكون مصر دولة هيكلها الاقتصادى قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات القيمة المضافة، وتضع الصناعة على رأس أولوياتها من أجل إحلال الواردات والتصدير والتوطين، جنبًا إلى جنب مع تنمية القطاع الزراعى، بالتوسع الأفقى والرأسى ورفع الإنتاجية، وربط المحاصيل بزيادة التصنيع، مع رفع المقابل المادى للفلاحين أمام تكلفة الإنتاج.

كما وعد «زهران» بأنه سيعمل على تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته فى دولة مستقرة وآمنة، من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية، وتؤمن بالحرية الاقتصادية فى إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، ما يضمن زيادة عوائد التنمية مشروطًا بعدالة توزيعها.