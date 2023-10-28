الجارديان: الأنفاق فى غزة "تحدٍ أمنى" وعائق كبير أمام التوغل البرى الإسرائيلى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأنفاق الموجودة في غزة تعتبر عائقًا كبيرًا أمام الغزو البري الإسرائيلي، مشيرة إلى القصف الذي شنه الاحتلال أمس على القطاع، معتبرة أنه الأعنف.

الغزو البري

وقالت الجارديان: إن المتاهة الواسعة " الأنفاق" تعتبر عائقًا أمام غزو واسع النطاق من قبل حكومة الاحتلال، وقالت: لقد شنت إسرائيل أعنف قصف جوي لغزة خلال الحرب حتى الآن يستهدف شبكة حماس الواسعة من الأنفاق والمخابئ تحت الأرض، المعروفة لدى المخططين العسكريين الإسرائيليين باسم "المترو".

وقال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: إن الغارات التي شاركت فيها حوالي 100 طائرة بدأت بعد الغسق وأصابت 150 هدفًا تحت الأرض مرتبطًا بشبكة أنفاق حماس.

الأنفاق في غزة

وقالت الجارديان: تعتبر الأنفاق أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل منذ فترة طويلة، وتمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا، وتعتبر عقبة خطيرة أمام القوات الإسرائيلية التي تحاول العمل في غزة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المخططين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين وصفوا الأنفاق منذ فترة طويلة بأنها أحد أصعب التحديات التي تواجه أي غزو عسكري واسع النطاق لغزة.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل

وشددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن الاحتلال أغلق كل الطرق المؤدية إلى الشارع الالتفافي، منها مداخل: مخيم الفوار، وبلدة دورا الشرقي، ومدينة الخليل الجنوبي والشمالي، وبلدة الظاهرية الجنوبي، وبوابتي الفحص وبلدة سعير شرق الخليل، إضافة الى مداخل البلدة القديمة من الخليل، والطرق الفرعية المؤدية إلى الحرب القريبة من المستعمرات في كل المناطق.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال أغلقت معظم تلك الطرق منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأجبرت المواطنين على سلوك طرق بديلة طويلة، ومحفوفة بالمخاطر جراء اعتداءات المستعمرين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا هجمات مكثفة وغير مسبوقة "على كل أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برًا وبحرًا وجوًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات".

وردًا على هذا القصف غير المسبوق تطلق فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.