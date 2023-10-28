أهالى غزة يتجمعون أمام مستشفى الشهداء حدادًا على "ضحايا المجزرة الليلية"

تجمع عدد من المواطنون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم السبت، حدادا على أحبائهم الذين فقدوا في ليلة من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

وأظهر مقطع فيديو بثته شبكة “سي إن إن” جثثا متعددة، بما في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى.

وقال الدكتور خليل الديكران إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى.

وقال إن الناس نقلوا القتلى والجرحى إلى المستشفى باستخدام كل شيء من السيارات والدراجات والعربات التي تجرها الحمير.

مستشفيات غزة فقدت الاتصال ببعضها البعض أمس

وأضاف أن المستشفيات فقدت الاتصال ببعضها البعض بعد انقطاع شبكات الاتصالات في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن الناس في حاجة ماسة للعثور على بعض الأخبار عن أحبائهم وعائلاتهم.

وقال الديكران أيضًا إنه بعد توقف عدة ساعات استؤنفت الغارات الجوية مرة أخرى في وسط وشمال غزة.، مشيرا الى أن القصف استمر دون انقطاع طوال الليل.

وفي سياق متصل، يقول جيش الاحتلال إنه أحبط عملية إطلاق صواريخ أرض- جو من لبنان.

كما أنه اعتراض صاروخا مضادا للطيران أطلق من جنوب لبنان تجاه مقاتلة إسرائيلية، مشيرا إلى أنه سيسمح بدخول شاحنات محملة بالطعام والمياه والأدوية إلى غزة اليوم.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الاحتلال إن سلاح الجو يركز قصفه الآن على منطقتي التفاح وجباليا.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن طائراته الحربية قصفت 150 هدفا تحت الأرض خلال الليل في إطار "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

وأضاف أن من بين القتلى عاصم أبوركبة، الرجل المسئول عن الأصول الجوية لحماس، الذي ساعد في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، حسبما أفادت تقارير إخبارية.