خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، عن أنها أفشلت الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة أمس السبت.

وأشارت حماس، في بيان، إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، وأن العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن المقاومين استخدموا صواريخ من نوع "كورنيت" وقذائف من نوع "ياسين" في صد الهجوم.

كما توقع البيان أن يعيد الاحتلال محاولة التوغل في غزة مرة أخرى، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم "الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة".

التصعيد في غزة



وقالت شبكة "سي إن إن" إن قطاع غزة دخل في انقطاع شبه كامل للإنترنت، حيث عانت المنطقة من أسوأ خسارة في الاتصال اليوم منذ اندلاع القتال لأول مرة في 7 أكتوبر.

وتعرضت شركة بالتل، آخر مشغل رئيسي للإنترنت في المنطقة، لأضرار في خطوطها الدولية، وفقًا لشركة NetBlocks، وهي شركة لمراقبة انقطاع الإنترنت ومقرها لندن.