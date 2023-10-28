السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس: نسعى لتخفيف حدة الأزمة فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضاف الرئيس خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية: "نبذل جهدًا لكن ليس كل شيء نتحدث عنه، وعندما ينتهي نعلن عنه". 

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الضغط لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية.

السيسي سراح الأسرى والرهائن لملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة الحديث

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