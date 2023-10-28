السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر والتقدير للدول التي أرسلت شحنات مساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "مهم نبذل جهدا ونضغطا لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية".

ولفت إلى أن المساعدات لا يُمكن تحديدها بـ20 شاحنة أو 100 شاحنة، مردفا: "أي عدد من الشاحنات يمكن إدخاله للقطاع أمر في منتهى الأهمية".

المساعدات الإنسانية غزة السيسي المياه والوقود المواد الغذائية والطبية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بتخصيص ملايين الأمتار من الأراضى المستردة للمستثمرين

الرئيس السيسى: مستعدون لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفنى سنويًا

الرئيس السيسى: مستعدون لتأهيل جميع المدارس لخدمة الصناعة

الرئيس السيسى: حوافز لشركات الصناعات الطبية لإنتاج سرنجات ذاتية التدمير

الرئيس السيسى يشهد الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات "ابدأ"

"سيناريو أفغانستان".. خالد عكاشة: تحذيرات لإسرائيل من مغبة الاجتياح البرى

صفعة مدوية للحكومة الإسرائيلية.. عكاشة يكشف دلالة تظاهر الإسرائيليين أمام السفارة المصرية

مظاهرات فى طولكرم ومناطق أخرى فى الضفة تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل