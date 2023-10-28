الرئيس السيسى: نضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تبذل جهدا كبيرا لإدخال كل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر والتقدير للدول التي أرسلت شحنات مساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "مهم نبذل جهدا ونضغطا لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية".

ولفت إلى أن المساعدات لا يُمكن تحديدها بـ20 شاحنة أو 100 شاحنة، مردفا: "أي عدد من الشاحنات يمكن إدخاله للقطاع أمر في منتهى الأهمية".