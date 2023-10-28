السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد ضغوط أممية وعربية.. تقرير يؤكد تغيرًا فى موقف الإدارة الأمريكية حيال غزة

قصف غزة
قصف غزة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هناك تغيرًا واضحًا في موقف الإدارة الأمريكية حيال التصعيد الحالي في غزة، حيث باتت واشنطن تدعو لهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد رفض الكثير من دول العالم الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، فضلًا عن دعوات الأمم المتحدة من أجل الوقف الإنساني للغارات رحمة بالفلسطينيين الأبرياء المدنيين.

تغير موقف الإدارة الأمريكية بشأن غزة

وقالت الصحيفة: "بعد أسابيع من رفض دعم الدعوات الدولية المتزايدة من أجل وقف إنساني للغارات الجوية الإسرائيلية للسماح بتدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، والسماح للمواطنين الأمريكيين والأجانب بالخروج إلى مصر وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين، فإن إدارة بايدن الآن أصبحت الآن في حالة تأهب كامل وتضغط على إسرائيل للموافقة".

txt

جيش الاحتلال يبدأ مشاورات لتحديد المرحلة المقبلة من اجتياح غزة

ويأتي هذا التحول المفاجئ في السياسة في الوقت الذي أصبح فيه الوضع الإنساني داخل القطاع أكثر خطورة، ورفض الكثير من العالم أن يحذو حذو الولايات المتحدة في حجب الانتقادات العلنية لكيفية إدارة إسرائيل لحربها ضد فلسطين.

وقالت الصحيفة: "جاء الترويج العلني للإدارة هذا الأسبوع لوقف مؤقت لأسباب إنسانية بعد ما وصفه أحد المسئولين الأمريكيين بأنه تم بعد الكثير من العمل الأساسي في الاتصالات الخاصة".

txt

أمنستى: المدنيون فى غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بينما يصعب توثيق الانتهاكات

الأمم المتحدة تدعو لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية باتت في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي، حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار برعاية عربية يدعو إلى وقف كامل لإطلاق النار، وصوتت 14 دولة فقط من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ضد هذا الإجراء، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من دول جزر المحيط الهادئ ودول أوروبا الشرقية. وأيد معظم حلفاء الولايات المتحدة المقربون التصويت أو امتنعوا عن التصويت.

ودعا القرار "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي في الصراع، وطالب على وجه التحديد إسرائيل، "القوة المحتلة"، بإلغاء أوامر الإخلاء في غزة. 

ولكن وفي الأسبوع الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية، قائلة إن هذا الإجراء لا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. 

واشنطن بوست الادارة الامريكية واشنطن غزة هدنة انسانية هدنه إنسانية تغيير

الأكثر قراءة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

"السويدى" يعلن تأييده جميع قرارات الرئيس السيسى

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

عاجل.. متحدث الحكومة الإسرائيلية: نوسع عملياتنا البرية والأيام المقبلة ستكون صعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة