مدير الصحة العالمية يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة: تحركوا الآن

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت، عن قلقه مما يحدث في غزة الآن.

وقال المدير العام لمنظمة الحصة العالمية إن "التقارير التي تتحدث عن القصف المكثف في غزة مثيرة للقلق الشديد"، مضيفًا: "لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف، ولا العثور على مأوى آمن".

وتابع: "كما أن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى"، مشيرًا إلى أنه "ما زلنا بعيدين عن التواصل مع موظفينا والمرافق الصحية، وأنا قلق على سلامتهم".

واختتم: "أناشد جميع أولئك الذين لديهم القدرة على الضغط من أجل وقف إطلاق النار أن يتحركوا الآن".

"العسومي": تخاذل المجتمع الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بغزة

وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن "صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الغاشمة في قطاع غزة، شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين".

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر يمثل سندًا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل"، مضيفًا أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن الوجه القبيح للدول التي تدافع عن هذا القانون على منصات المحافل والمؤتمرات، وتتغافل عنه عند الحاجة الفعلية إليه لحماية أرواح المدنيين".

وقف إطلاق النار

وأشار رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم السبت، إلى أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربيًا يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، لا بد أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع، حتى لا يظل مجرد حبر على ورق.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن "مجرمي الحرب في سلطة الاحتلال لن يتوقفوا عن أعمالهم الإجرامية ما لم يدركوا أن هناك ضغوطًا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة".